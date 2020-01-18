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Nişantaşı'nda patlama: 1 yaralı

Nişantaşı'nda özel bir muayenehanede oksijen tüpü patlaması meydana geldi, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

18.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:07Nişantaşı'nda patlama: 1 yaralı
'nda özel bir muayenehanede oksijen tüpü patlaması meydana geldi, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Nişantaşı Mahallesi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan özel bir muayenehanede bulunan oksijen tüplerinden biri henüz bilinmeyen bir nedenden patladı. Patlamanın etkisiyle muayenehanede bulunan bir çalışan yaralandı. Yaralı, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince Amerikan Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralının patlamadan hafif yaralı şekilde kurtulduğu öğrenildi.

Öte yandan, muayenehanenin bulunduğu yerde bulunan sokakta patlamanın ardından güvenlik önlemleri alınırken, mahalle sakinleri ise şiddetli patlama sesinden ötürü büyük panik yaşadı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Güzelbahçe, Teşvikiye, Nişantaşı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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