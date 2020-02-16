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Nişantaşı'nda ters yönden gelen motosikletlinin kadına çarpması kamerada

ŞİŞLİ, Nişantaşı'nda ters yönden gelen ve motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

16.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:18
ŞİŞLİ, 'nda ters yönden gelen ve motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameralara yansıdı
Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde yolun trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen kadına ters yönden gelen ve üstünde 2 kişinin olduğu motosiklet çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle yere düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen kadın ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadını sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAZA KAMERADA
Öte yandan kaza anı çevrede bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ışıkta bekleyen kadına yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarpıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle yere savruluyor. Motosikletin üstündeki 2 kişi de yere düşüyor. Çevredekiler kadının yardımına koşuyor.
Nişantaşı'nda ters yönden gelen motosikletlinin kadına çarpması kamerada

Motosiklet, Nişantaşı, Güncel

Kaynak: DHA


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