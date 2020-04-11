Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nişantaşı sokakları boşaldı

Nişantaşı sokakları boşaldı İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen iki gün sokağa çıkma yasağı 00.00 itibari ile uygulanmaya başlandı.

11.04.2020 01:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:15

Nişantaşı sokakları boşaldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen iki gün sokağa çıkma yasağı 00.00 itibari ile uygulanmaya başlandı.

Yasak ile birlikte Nişantaşı sokakları boşaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafında iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı saatler 00.00'ı gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlandı. Şişli Nişantaşı'nda sokaklar boşaldı. Boşalan sokaklarda polis ekiplerinin devriye gezdiği görüldü.

Nişantaşı sokakları boşaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Nişantaşı, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Haberler
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Haberler ›› genel ››Nişantaşı sokakları boşaldı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

01:42: Yarın açılacak pazara, vatandaşlar gece akın etti - Haberler 01:39: Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler 01:39: İstanbul'dan kuyruk sırası görüntüleri böyle görüntülendi - Haberler 01:25: Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'da yoğunluk yaşandı - Haberler 01:25: Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Haberler 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek 00:28: Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Haberler 23:45: Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi