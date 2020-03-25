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Nişantaşı Üniversitesi koronavirüsle mücadelede devletin emrinde

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, üniversitenin, tüm akademik ve idari birimlerinin koronavirüsle mücadelede devletin yanında olduğunu bildirdi.

25.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:24
Nişantaşı Üniversitesi koronavirüsle mücadelede devletin emrinde
Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, üniversitenin, tüm akademik ve idari birimlerinin koronavirüsle mücadelede devletin yanında olduğunu bildirdi.
Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların koronavirüs salgınını önlemek ve etkilerini azaltmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini anlattı.
Tüm dünyada alınan tedbirlere rağmen virüsün yayılmaya devam ettiğini ve yüz binlerce kişiye bulaştığını aktaran Uysal, Avrupa 'da sayı artmaya devam ederken Sağlık Bakanlığı'nın ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde Türkiye 'deki seyrin diğer ülkelere göre yavaş olduğunu aktardı.
Uysal, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, tüm akademik ve idari birimlerinin koronavirüsle mücadelede devletin yanında olduğunu vurguladı.
Ülkenin geçtiği bu zor günlerde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Uysal, şu açıklamalarda bulundu:
"Bu necip milletimizin sağlığı için, bu şanlı devletin gücü için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bizler devletimizin gücüne inanıyor ve başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerin ve özellikle ilk günden beri muhteşem bir özveriyle krizi mükemmel şekilde yöneten Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın emrindeyiz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Nişantaşı, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

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