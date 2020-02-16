Nişantaşı Üniversitesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere uyarılar

Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Uzmanı Muhammet Tosun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere uyarıda bulunurken, "Arkadaşlık ilişkileri sınav başarısını olumlu ve olumsuz yönde etkiliyor. Örneğin, düzenli bir şekilde sınava hazırlanan arkadaşınız varsa o, sizi de düzenli çalışmaya teşvik edecektir. Sınava girecek adayın dikkati derslerde olmasa bile o arkadaş ders çalışmaya teşvik edecektir. Sınav motivasyonu, hedefi olmayan, ders çalışmayan arkadaşlar ise isteyerek ya da istemeyerek ders dışı etkinlikler için zamanınızı çalacaktır." ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, lise son sınıf öğrencileri ve önceki yıllarda sınava katılarak istedikleri bölümlere yerleşemeyen adaylar, üniversite sınavında ter dökecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bu yıl 20 Haziran'da, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu ise 21 Haziran'da yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Uzmanı Tosun, arkadaşlık ilişkilerinin sınav başarısında direkt etkili olduğunu kaydetti.

Tosun, "Arkadaşlık ilişkileri sınav başarısını olumlu ve olumsuz yönde etkiliyor. Örneğin, düzenli bir şekilde sınava hazırlanan arkadaşınız varsa o, sizi de düzenli çalışmaya teşvik edecektir. Sınava girecek adayın dikkati derslerde olmasa bile o arkadaş ders çalışmaya teşvik edecektir. Sınav motivasyonu, hedefi olmayan, ders çalışmayan arkadaşlar ise isteyerek ya da istemeyerek ders dışı etkinlikler için zamanınızı çalacaktır." ifadelerini kullandı.

Sınav döneminde arkadaşlar arasındaki kişisel konuların çok yoğun olması halinde bu durumun derslere konsantre olmayı ciddi şekilde etkilediğini aktaran Tosun, arkadaşlar arasında yaşanan gergin bağlantılar, gelgitler ve sorunların sınav döneminde adayı ciddi şekilde meşgul ettiğini, bu durumun aynı zamanda derslere odaklanmayı zedelediğini, bu nedenle bu dönemde yoğun arkadaşlık bağlarını dondurmak ve sınav sonrasına ertelemek gerektiğini belirtti.

"Kıyas, stres ve kaygıyı artırabilir"

Muhammet Tosun, arkadaşlar arasında yapılan başarı kıyasının aday öğrencide kaygı ve stres oluşturacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir diğer nokta da beklentinin oluşturduğu kaygıdır. Örneğin, hedefiniz için çok yüksek netler gerekmiyor ancak arkadaşlarınız çok yüksek netler yapıyorlar. Onlarla beraber olduğunuz için aileniz ya da öğretmenleriniz tarafından kıyaslanmaya maruz kalabilirsiniz. Bu sizde bir kaygı oluşturabilir. Ailelerin ve eğitimcilerin çok dikkat etmesi gereken bir konudur. Bu dönemde arkadaşlar arasında yapılan kıyas, hem onların bakış açılarını hem de sınava karşı olan streslerini arttırabilir. Özellikle kalan zamanda adaylar duygusal olarak yoğun bir döneme giriyorlar. Bu yoğun dönemde arkadaşlar belki de birbirini ailelerinden daha fazla etkileyebiliyor. Böyle kritik bir dönemde dışarıdan yapılacak müdahalelerde çok hassas ve profesyonel olmak gerekir. Çünkü birlikte aynı üniversiteye, aynı bölüme gitmeyi hedefleyen arkadaşlar var. Onların motivasyonunu kıyas yaparak bozmamak gerekir. Gözlemlerimizden yola çıkarak, arkadaşlık ilişkilerinin sınav başarısında direkt etkili olduğunu söyleyebiliriz."

"'Biz hep beraber doktor, avukat olacağız' gibi bir hedef doğru bir hedef değildir"

Öğrencilerin sınava yalnız başına gireceğini ve bireysel hedefler oluşturmaları gerektiğini aktaran Tosun, "Aday öğrenciler, bireysel bir çalışma programı ve bireysel bir hedef oluşturmaları gerektiğini bilmeliler. 'Biz hep beraber doktor, avukat olacağız' gibi bir hedef doğru bir hedef değildir. Kendilerini, meslekleri tanıyarak hedef belirlemeliler. Kıyasın sonucunda illa ki birileri üzülecektir. O nedenle kendilerini arkadaşları ile kıyaslamamalılar. Kalan zamanda daha yoğun arkadaşlık bağlantıları yaşamak yerine sadece dinlenme zamanlarında bir araya gelmelerini öneririm. Bir araya geldiklerinde de ders dışı konulardan konuşmalarında fayda olacağını söylemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerin ise kıyaslamaya girmeden ölçülü olarak müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Tosun, "Öğrenci motivasyonunu kaybetmişse ona hedefiyle ilgili baskı ve şiddet olmadan küçük hatırlatmalar yapmak lazım. 'Üniversiteye bu sebepten hazırlanıyorsun, şunu olmak istiyordun değil mi?' gibi hatırlatmalar yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA