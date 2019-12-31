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NİŞANTAŞI YILBAŞINA HAZIR

YENİ yıla girmeye saatler kala Nişantaşı'nda hareketlilik yaşanıyor.

31.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:31 NİŞANTAŞI YILBAŞINA HAZIR
YENİ yıla girmeye saatler kala 'nda hareketlilik yaşanıyor.2020 yılına girmeye saatler kala Nişantaşı'nda vatandaşlar kutlamaların yapılacağı Abdi İpekçi Caddesi'nde toplanmaya başladı. Çocuğu, genci, yaşlısı her yaştan insan yeni yıl kutlamaları için bekleyişini sürdürüyor. Abdi İpekçi Caddesi'nde Şişli Belediyesi tarafından kurulan stantta söylenen şarkılar ve çalınan müziklerle vatandaşlar eğleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların kutlamaları

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Nişantaşı, Güncel

Kaynak: DHA

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