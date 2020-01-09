Haberler » Güncel » Nissan bu kez sessiz kaldı: 'Başka açıklama yapmayacağız' - Haber

Nissan bu kez sessiz kaldı: "Başka açıklama yapmayacağız"

Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un iddialarına cevap verilmeyeceği belirtilerek, Salı günü yapılan açıklamada konunun tamamen ele alındığı ifade edildi.

09.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:21Nissan bu kez sessiz kaldı:
'dan yapılan açıklamada, şirketin firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un iddialarına cevap verilmeyeceği belirtilerek, Salı günü yapılan açıklamada konunun tamamen ele alındığı ifade edildi.

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu 'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un dün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği iddialarla ilgili otomotiv devi Nissan tarafından kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ghosn'un iddialarına yanıt verilmeyeceği belirterek, konunun Salı günü yapılan açıklamada detaylı olarak ele alındığı vurgulandı.

Nissan'dan açıklama gelmişti

Salı günü Nissan tarafından yapılan açıklamada, Ghosn'un yönetici olarak hizmet etmeye uygun olmadığının belirlendiği ve kapsamlı bir iç soruşturmadan sonra tüm görevlerine son verildiği hatırlatılmış, "Şirket, görevi kötüye kullanmasından doğan zararlardan Ghosn'u sorumlu tutmak için uygun yasal prosedürleri sürdürmeye devam edecek" ifadelerine yer verilmişti. - TOKYO

Japonya, Nissan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:02  Türk Kızılay'ı Tekirdağ Şubesi'nden Engelsiz Yaşam Derneğine ziyaret - Haber
10:01  Bursa'da gaybubet evlerine operasyon 13 gözaltı - Haber
10:00  Ahırlarda yem üretilecek - Haber
10:00  "Amadeus" için geri sayım… - Haber
10:00  Van'da kaçak sigara operasyonu - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
23:11  Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma - Haber
22:08  Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
9.01.2020 10:07:54