Nissan CEO'su kimdir? Nissan CEO Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn hayatı ve biyografisi!

Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçırıldı. Olayın duyulmasının ardından ülke gündemine giren Nissan CEO'su, dünya basınında da yankı uyandırdı. Vatandaşalrın da merak konusu olan Nissan CEO Carlos Ghosn hakkında Nissan CEO kimdir, Nissan CEO Carlos Ghosn kimdir, Carlos Ghosn hayatı ve biyografisi gibi araştırmalar yapıldı.

NİSSAN CEO CARLOS GHOSN KİMDİR?

Carlos Ghosn Eşi: Carole Ghosn (e. 2016), Rita Ghosn (e. 1984–2010)

Carlos Ghosn Doğum Tarihi: 9 Mart 1954 (65 yıl yaşında), Porto Velho, Rondônia, Brezilya

Carlos Ghosn Eğitim: Mines ParisTech (1978), École Polytechnique (1974)

Carlos Ghosn Kitaplar: Shift: Inside Nissan's Historic Revival, Citoyen du monde

Carlos Ghosn Çocuklar: Caroline Ghosn, Anthony Ghosn, Maya Ghosn, Nadine Ghosn

Carlos Ghosn Kardeşleri: Claudine Bichara de Oliveira

CARLOS GHOSN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Carlos Ghosn (d. 9 Mart 1954 Porto Velho, Brezilya), Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olan Lübnan asıllı Brezilyalı-Fransız iş adamı. Ghosn, aynı zamanda Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors'un yönetim kurulu başkanı, Renault ve eskiden Nissan'ın CEO'su ve 2013-2016 yılları arasında da AvtoVAZ'ın yönetim kurulu başkanıydı.

Ghosn, Renault'nun 1990'lı yılların sonunda şirketi karlılığa döndüren radikal yeniden yapılandırılmasının ardından Ghosn, "Le Cost Killer" olarak tanındı. 2000'lerin başlarında, otomobil endüstrisinin en agresif küçülme operasyonlarından birinin düzenlenmesi ve Nissan'ın 1999'daki iflasından kurtarılmasına öncülük etmesinden dolayı "Bay Fix It" takma adını aldı.