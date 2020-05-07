Haber, Son Dakika, Haberler

NİSSAN CEO'SUNUN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ DAVA AÇILDI

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen'in de bulunduğu 7 kişi hakkında 'Suçu bildirmeme suçundan dava açıldı.

07.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:05
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen'in de bulunduğu 7 kişi hakkında 'Suçu bildirmeme suçundan dava açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada özel bir jet şirketinin müdürü tutuklu Okan Kösemen ile dört tutuklu pilot N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve 2 tutuksuz hostes F.K. ile İ.M.H. hakkında iddianame hazırlandı. Asliye ceza mahkemesinde gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili 7 kişinin yargılanması önümüzdeki günlerde görülecek. NİSSAN CEO’SUNUN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ DAVA AÇILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Japonya, Nissan, CEO, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Haberler
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Sercan Yıldırım’ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti Haberler
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Haberler››Güncel››NİSSAN CEO'SUNUN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ DAVA AÇILDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:46: Adana'da karantina süresi dolan 358 kişi, evlerine gönderildi - Haber 18:45: Sivas il merkezinde 8 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı - Haber 18:45: Viranşehir'de mera kavgası: 1 ölü, 10 yaralı - Haber 18:43: İstanbul'da trafik yoğunluğu korona virüs öncesine geri döndü - Haber 18:43: Kilis'te bir sokak karantinaya alındı - Haber 18:15: Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı - Haber 17:27: Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Haberler 17:08: Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı - Haber 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler