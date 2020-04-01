Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nissan'dan "yeni döneme yeni görevlendirme" atılımı

Nissan'ın Afrika, Orta Doğu, Hindistan Bölgesi yeni Başkanı Guillaume Cartier göreve başladı.

01.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:10
Nissan'dan
Nissan 'ın Afrika , Orta Doğu, Hindistan Bölgesi yeni Başkanı Guillaume Cartier göreve başladı.
Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, Nissan, Guillaume Cartier'i Afrika, Orta Doğu, Hindistan Bölge Başkanı ve Global Datsun İş Birimi Başkanı sorumluluğuna getirdi.
Bugün itibarıyla görevine başlayan Cartier, bölgesel yönetim kuruluna liderlik edecek ve Nissan markası için tüm fonksiyonel liderlerle birlikte çalışarak iş stratejisi ve performans konularından sorumlu olacak.
Cartier, Nissan'daki yeni görevine başlamadan önce Nissan'ın ittifak ortaklarından Mitsubishi Motors'da Genel Müdürlük görevi yapıyordu. Nissan bünyesine ilk olarak 1995 yılında katılan Cartier, çalıştığı süre boyunca Nissan Avrupa Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere birçok üst düzey pozisyonda bulundu.
25 yılı aşkın süredir Mitsubishi ve Nissan'da hem bölgesel hem global pek çok operasyonu yöneten Cartier, satış ve pazarlama konusunda engin bir tecrübe ile görevine başlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan'ın global Üst Yöneticisi (CEO) Ashwini Gupta, Cartier'i yeniden Nissan çatısı altında görmekten mutlu olduğunu belirterek "Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesi, uzun dönemli büyüme stratejimiz ve pazar payı hedeflerimiz olan önemli bir bölge. Cartier'in 25 yıllık Nissan ve Mitsubishi deneyimi, büyüyen ve gelişen müşteri kitlemizin ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda hayati önem taşıyacak." ifadelerini kullandı.
Guillaume Cartier ise yeni sorumluluğuna ilişkin şunları kaydetti:
"Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesi başkanlığını üstlenmekten memnuniyet duyuyorum ve bu pazarlardaki varlığımızı büyütmeye devam etmek için bölgesel liderlerimizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ürünler, hizmetler ve sanayimizin ayak izi konusunda güçlü bir konumdayız. Özellikle Nissan Intelligent Mobility (NIM) vizyonumuz ile bölgedeki mobilite çözümlerine yenilikçi bir yaklaşım getirmek konusunda da avantajlı bir noktadayız. Yeni görevim, dünyamızda daha önce görülmemiş bir değişim dönemine denk geldi. Hem otomotiv sektörü hem de diğer sektörler için zor zamanlardan geçtiğimizin farkındayız. Bu dönemlerde, global bir şirket olarak önemli olan alanlara odaklanmalı, insanların yaşamlarını zenginleştirerek müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızın sağlığını güvence altına almalıyız."
Üç yıldır devam ettirdiği görevi Cartier'e devreden Peyman Kargar ise stratejik kurumsal bir rol üstlenerek Nissan'da çalışmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Orta Doğu, Cartier, Afrika, Nissan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Nissan'dan 'yeni döneme yeni görevlendirme' atılımı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:08: Biga Halk Eğitim Merkezinde tıbbi maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretiliyor - Haber 19:08: Muş'ta bir köy karantinaya alındı - Haber 19:08: Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan... - Haber 19:07: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 19:07: Tokat'ta polisten vatandaşa sosyal mesafe uyarısı - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber