Haberler » Teknoloji » Haber

NISSAN Efsane Modellerini Tüketicilerle Buluşturdu

NISSAN Efsane Modellerini Tüketicilerle Buluşturdu Nissan, Genel Merkezinin Tokyo'dan Yokohama'ya taşımasının onuncu yıldönümünde Yokohama'daki Genel Merkezinde Kültürel Miras Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

07.10.2019 03:30NISSAN Efsane Modellerini Tüketicilerle Buluşturdu
NISSAN Efsane Modellerini Tüketicilerle Buluşturdu


Nissan, Genel Merkezinin Tokyo'dan Yokohama'ya taşımasının onuncu yıldönümünde Yokohama'daki Genel Merkezinde Kültürel Miras Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

NISSAN Yokohama'daki genel merkezde açtığı halka açık sergi alanı ile şirketin zengin klasik otomobil koleksiyonundan seçilen efsane modellerini sergilemeye başladı.

NISSAN açılış etkinliklerinin bir parçası olarak, belirli bir süreyle zamana damga vurmuş, efsane 19 modelini vitrine çıkardı. Şirketin zengin tarihinden geleceğe uzanan yolu vurgulamak üzere sergilenecek ilk araçlar ise Skyline Sport, Silvia ve Datsun 14 Roadster.

Ziyaretçilerin NISSAN'ın kültürel mirası hakkında bilgi edinebilecekleri rahat bir ortam sunan yeni Kültürel Miras Alanı, NISSAN'ın zengin tarihini ve süregelen müşteri odaklılığını vurgulamasına katkıda bulunacak. NISSAN'ın kimliğiyle ve tarihiyle bağlantılı özgül temaları ve konuları tanıtacak.

Nissan, Tokyo, Teknoloji

Kaynak: Teknotalk.com

Son Dakika Teknoloji Haberleri
03:30 NISSAN Efsane Modellerini Tüketicilerle Buluşturdu
03:30 iPhone 6S "No Power" güç yok arızası ücretsiz giderilecek
03:30 DHL "Auto Mobility" etkinliği bu sene Türkiye'de gerçekleştirildi
22:07 Apple, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini ücretsiz tamir edecek
19:06 7. Konya Bilim Festivali'ni 150 bin kişi gezdi
18:54 7. Konya Bilim Festivali'ni 150 bin kişi gezdi
11:20 "İki şoförden biri seyir halindeyken telefonla temas halinde"