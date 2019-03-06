Nissan'ın Eski Ceo'su Ghosn Kefaletle Serbest

Kaynak: İHA

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn 9 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn kefaletle serbest bırakıldı. Tokyo Bölge Mahkemesi, savcıların Ghosn'un hapiste kalmasını sağlamak için temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından Japonya'da bugüne kadarki en yüksek kefalet bedeli olan 9 milyon doları ödediğini söyledi.Aynı zamanda Renault ve Mitsubishi Motors'un eski başkanı olan Ghosn'un, Tokyo'da kalacağı güvencesini verdikten ve pasaportunu avukatına teslim ettikten sonra kefaletle serbest kalması onaylandı. Ghosn, evinin giriş ve çıkışlarına kameralar kurmayı kabul etti. Ghosn ayrıca internet kullanamayacak, mesaj gönderip alamayacak ve davasına dahil olan taraflarla iletişim kuramayacak. Yanızca avukatının ofisindeki bilgisayarı kullanabilecek.Maaşını eksik gösterdiGhosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı. Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından toplanan Nissan Yönetim Kurulu, Ghosn ve Kelly'nin görevlerine son vermiş, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.2011'de CEO olmuştuGhosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a gelmişti. Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi olmuştu. - TOKYO