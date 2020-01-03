Haberler » Güncel » Nissan'ın eski CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber

Nissan'ın eski CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

03.01.2020 23:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:18 Nissan'ın eski CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un 'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 2 yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakılırken, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Dünya'nın konuştuğu olayda eski CEO Carlas Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da özel bir şirkette görev yapan pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile operasyon müdürü O.K. ve yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H. isimli 7 şüpheli polis işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadelerinin ardından, yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakıldı. Savcılık, 5 şüpheliyi "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkeme, 5 sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Bu arada, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin, olayla ilgili Atatürk Havalimanı'nda inceleme yaptığı öğrenildi.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nissan Eski üst düzey yöneticisi Carlos GHOSN'un yasal olmayan yollarla 'dan ülkemize getirilip aynı yöntemle Lübnan'a götürülmesi olayı ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bazı sosyal medya hesaplarından Nissan Eski üst düzey yöneticisi Carlos GHOSN'un Japonya'dan kaçırılıp ülkemiz üzerinden Lübnan'a götürüldüğüne dair paylaşımlar Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek resen soruşturmaya başlanılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu yabancı uyruklu Carlos GHOSN'un haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin yardımıyla özel bir havayolu şirketine ait uçakla ülkemize yasal olmayan yollardan gizlice girmiş ve aynı şirkete ait başka bir uçakla Lübnan ülkesine gittiği tespit edilmiştir."

İKİ UÇAĞA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Carlos GHOSN'un kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, suçta kullanılan 2 uçakta görev alan 4 pilot ve uçakların işletmeciliğini yapan özel havayolu şirketi müdürü olmak üzere toplam 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından serbest bırakılmıştır. Ayrıca 2 uçak hakkında ise el koyma kararı verilmesi talebinde bulunulmuştur. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı ve suçta kullanılan 2 uçak ile ilgili el koyma kararı verilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleri ile titizlikle devam edilmektedir."


- İstanbul

Bakırköy Adliyesi, Japonya, Lübnan, CEO, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:33   Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Haber
00:29   Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haber
00:27   Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Haber
00:25   Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haber
00:20   Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 00:37:57