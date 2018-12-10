Nissan'ın Eski Üst Yöneticisi Ghosn Resmen Suçlandı

Nissan
'ın eski Üst Yöneticisi Carlos Ghosn, kazancını düşük göstermekle resmen suçlandı. Kyodo
'nun haberine göre, Japon
savcılar, 64 yaşındaki Ghosn'u Mart 2015'ten itibaren 5 yıl boyunca kazancını düşük gösterdiği gerekçesiyle "finansal suistimalle" itham etti.
Ayrıca Ghosn'un 2016-2018'i kapsayan yeni iddialar üzerine 30 Aralık
'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi.
Carlos Ghosn'un toplamda 9 milyar yen olan kazancını eksik bildirdiğinden şüpheleniliyor. Japonya
'da 19 Kasım'da savcılığın talebi üzerine tutuklanan Ghosn'un yasalar gereği 22 günlük tutukluluk süresi bugün doluyordu.
Savunma avukatları, Ghosn hakkındaki iddiaların geçersiz olduğunu ifade ediyor.
Suçlu bulunması halinde Ghosn'un 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.
Yardımcısı Greg Kelly de Ghosn'un hemen ardından tutuklanmıştı.
Ghosn ve Kelly'nin avukatları olmadan uzun süre sorgulanmaları uluslararası toplum tarafından eleştirilmişti.
Nissan Motor yönetim kurulu Ghosn ve Kelly'nin görevlerine son vermiş, Fransa
Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire
, Ghosn'un artık Renault
grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti. Brezilya
doğumlu Fransız vatandaşı Ghosn'un 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle tutuklandığı bildirilmişti.
Yeni iddialar üzerine Ghosn, 2016-2018'de de kazancını düşük gösterdiği suçlamasıyla karşı karşıya.
Carlos Ghosn'un Tokyo
'da savcılar tarafından sorgulandığı yönünde haberler çıkmıştı.
Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a gelmişti.
Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirildi, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi oldu.
Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016'da Nissan-Renault'nun sermaye ortaklığına katıldı.
Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, başlıca rakibi Volkswagen
'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.
Japonya,Renault,Nissan
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:27