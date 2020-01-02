Haberler » Güncel » Nissan'ın firarı başkanı Ghosn basın açıklaması düzenleyecek - Haber

Nissan'ın firarı başkanı Ghosn basın açıklaması düzenleyecek

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar eden Nissan Motor eski Başkanı Ghosn, 8 Ocak'ta basının karşısına çıkmayı planlıyor.

02.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:02 Nissan'ın firarı başkanı Ghosn basın açıklaması düzenleyecek
Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu 'dan firar eden Motor eski Başkanı Ghosn, 8 Ocak'ta basının karşısına çıkmayı planlıyor.

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn 8 Ocak'ta gazetecilerle bir araya gelecek. Japonya ve dünya kamuoyu Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a nasıl kaçtığını açıklayıp açıklamayacağını merak ederken, firari başkanın ağır eleştirilerde bulunduğu Japon adalet sistemi hakkında da konuşması bekleniyor.

Yeni iddialar

Japonya'dan sürpriz firarı ile ülke ve dünya kamuoyunu şaşırtan Ghosn'un kaçış planına dair detaylar henüz kesinlik kazanmazken Japonya'da soruşturmalar devam ediyor. Daha önce Ghosn'un Japonya'dan çıkışına dair resmi bir kayıt bulunmadığını açıklayan yetkililer, son olarak İstanbul'a giden özel bir jetin Osaka yakınlarındaki Kansai Uluslararası Havalimanı'ndan Pazar günü saat 23.00'da ayrıldığını belirledi. Ayrıca özel bir güvenlik şirketinin, kaçış planında rol oynadığına dair iddialar da araştırılıyor.

Açıklama yapmıştı

Geçtiğimiz pazartesi, gündemde olan firar haberini Lübnan'dan doğrulayan Ghosn, "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullanmıştı. Ghosn, artık basınla özgürce iletişim kurabileceğini belirterek, "Önümüzdeki haftaya başlamayı dört gözle bekliyorum" demişti. - TOKYO

Japonya, Nissan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:12   Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, yeğeni komada - Haber
13:12   Bitlis'te kar 50 köy yolunu ulaşıma kapattı - Haber
13:11   Karabük'te, beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın - Haber
13:08   Büyükşehir, karla mücadeleye hazır - Haber
13:06   Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonun Ankara ziyareti - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:18:47