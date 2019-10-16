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Nissan klasikleri Yokohama'da sergiledi

CARMEDYA.COM – Nissan, Genel Merkezinin Tokyo’dan Yokohama’ya taşımasının onuncu yıldönümünde Kültürel Miras Alanı’nın açılışını gerçekleştirdi. Japon otomobil üreticisi, Yokohama’daki genel merkezde açtığı halka açık sergi alanı ile şirketin klasik otomobil koleksiyonundan seçilen modellerini sergilemeye başladı. Marka, açılış etkinliklerinin bir parçası olarak, belirli bir süreyle zamana damga vurmuş 19 modelini vitrine çıkardı. Şirketin zengin tarihinden geleceğe...The post Nissan klasikleri Yokohama’da sergiledi appeared first on Carmedya.

16.10.2019 13:27Nissan klasikleri Yokohama'da sergiledi
CARMEDYA.COM - Nissan, Genel Merkezinin Tokyo'dan Yokohama'ya taşımasının onuncu yıldönümünde Kültürel Miras Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi.



Japon otomobil üreticisi, Yokohama'daki genel merkezde açtığı halka açık sergi alanı ile şirketin klasik otomobil koleksiyonundan seçilen modellerini sergilemeye başladı.

Marka, açılış etkinliklerinin bir parçası olarak, belirli bir süreyle zamana damga vurmuş 19 modelini vitrine çıkardı.

Şirketin zengin tarihinden geleceğe uzanan yolu vurgulamak üzere sergilenen ilk araçlar ise Skyline Sport, Silvia ve Datsun 14 Roadster.

Ziyaretçilerin NISSAN'ın kültürel mirası hakkında bilgi edinebilecekleri bir ortam sunan yeni Kültürel Miras Alanı'nda markanın kimliğiyle ve tarihiyle bağlantılı özgül temaları ve konuları tanıtacak.

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Nissan, Japon, Tokyo, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

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