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Nissan, Lübnan'a kaçan eski yönetici Ghosn'a 90 milyon dolarlık tazminat davası açtı

Otomotiv firması Nissan, Japonya'da adli kontrol altında tutulurken Lübnan'a kaçan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'a 90 milyon dolarlık tazminat talebiyle dava açtı.

12.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:00Nissan, Lübnan'a kaçan eski yönetici Ghosn'a 90 milyon dolarlık tazminat davası açtı
Otomotiv firması , 'da adli kontrol altında tutulurken 'a kaçan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'a 90 milyon dolarlık tazminat talebiyle dava açtı. Şirket, Carlos Ghosn'un "yıllar süren yozlaşmış uygulamaları" nedeniyle zarara uğradığını savunuyor. Tazminat miktarı talebinin artması bekleniyor.

Şirketin Japonya'da açtığı davada, "Ghosn'un şirket yöneticisi olarak güvene dayalı görevini kötüye kullanması, Nissan'ın kaynakları ve varlıklarını suistimali" ile bağlantılı finansal zarar için 90 milyon dolar tazminat talep etti.
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Japonya, Lübnan, Nissan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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