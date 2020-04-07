Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nissan Türkiye'den "Sizi Görüntülü Arayalım" hizmeti

Nissan Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık ve güvenlikten ödün vermeden araç sahibi olmak isteyen müşterileri için "Sizi Görüntülü Arayalım" hizmetini hayata geçirdi.

07.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:24
Nissan Türkiye'den
Nissan Türkiye , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık ve güvenlikten ödün vermeden araç sahibi olmak isteyen müşterileri için "Sizi Görüntülü Arayalım" hizmetini hayata geçirdi.

Nissan Türkiye açıklamasına göre, marka, kullanışlı ve uygun otomobil satın alma deneyimini showroom'lara taşıdı.

Kovid-19 salgınına karşı toplum sağlığı için çalışanları, bayileri ve diğer iş ortakları birlikte önlemler alan Nissan, araç sahibi olmak isteyen müşterileri için görüntülü görüşme imkanını hayata geçirdi.

Türkiye'nin her yerinden Nissan bayilerine uzaktan erişim imkanı tanıyan "Sizi Görüntülü Arayalım" sistemi ile müşteriler artık showroom'lara gitmeden satış danışmanlarından görüntülü bilgi alabiliyor, ilgilendikleri araçları video görüşme ile inceleyebiliyor.

"Sizi Görüntülü Arayalım" hizmetinden yararlanmak isteyen müşterilerin "https://www.nissan.com.tr/sizi-goruntulu-arayalim.html" adresinden formu doldurması yeterli olacak. Formu doldurduktan sonra tercih ettikleri bayiye yönlendirilecek olan müşteriler, talep ettikleri zaman diliminde Nissan satış danışmanı tarafından görüntülü aranacaklar.
"İş süreçlerimizi bu döneme uygun olarak yeniden şekillendirdik"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, teknolojik birikimlerini sadece araçlarda değil operasyonel süreçlerdeki hizmetleriyle de müşterilerine aktardıklarını dile getirdi.

Doğueri, şunları kaydetti:

"Nissan olarak içinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde, toplum sağlığını önceliklendirerek hem gerekli tüm önlemleri aldık hem de iş süreçlerimizi bu döneme uygun olarak yeniden şekillendirdik. Her zaman iş ortaklarımızın beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten bir şirket olarak dijitalleşme konusunu müşteri odaklı bir yaklaşımla daha kapsamlı bir şekilde operasyonlarımızın içine dahil ettik. Bir süredir üzerinde çalıştığımız, araç sahibi olmak isteyen müşterilerimiz için görüntülü arama imkanı tanıyan canlı sisteme geçiş yaptık. Bu sayede müşterilerimiz, showroom'lara gitmeden ihtiyaç duydukları her bilgiye uzman satış ekiplerimize canlı bağlanarak erişebilecek."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Nissan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Nissan Türkiye'den 'Sizi Görüntülü Arayalım' hizmeti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’’EBA TV’deki dersleri izleyemiyorum’’ dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:51: Ceza yazılan genç kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı - Haber 14:51: Samandağ Belediyesi maske dağıtımına başladı - Haber 14:50: Sarıkamış'ta başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Haber 14:50: Yalova Üniversitesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 14:50: Yepaş il müdürü Bilici'den kapalı işyerlerine elektrik faturası uyarısı; - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler