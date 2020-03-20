Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Nissan Türkiye'ye 'Yüksek Müşteri Memnuniyeti' ödülü - Güncel

Nissan Türkiye'ye "Yüksek Müşteri Memnuniyeti" ödülü

Nissan Türkiye, Türkiye'de yaygın kullanılan tüketici platformu "şikayetvar.com" tarafından oluşturulan sıralamada otomotiv sektöründe 20 marka arasında "Silver Award (Yüksek Müşteri Memnuniyeti)" ödülünün sahibi oldu.

20.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:50
Nissan Türkiye'ye
Nissan Türkiye , Türkiye'de yaygın kullanılan tüketici platformu "şikayetvar.com" tarafından oluşturulan sıralamada otomotiv sektöründe 20 marka arasında "Silver Award (Yüksek Müşteri Memnuniyeti)" ödülünün sahibi oldu.

Nissan Türkiye açıklamasına göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda, otomotiv sektöründe 4 yıldır üst üste Müşteri Deneyimi Başarısı alanında ödül kazanan Nissan, 2019 yılında da başarısını devam ettirirken, müşteri teşekkür oranında sektör ortalaması yüzde 14 iken, Nissan'da yüzde 40 olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, 2019 yılında "şikayetvar.com" platformunda Nissan markası ile temas eden müşteri sayısının 190 bin olduğunu belirterek, gerçekleştirdikleri müşteri deneyimi sayesinde platform bünyesinde gerçekleşen tüm başvuruların yüzde 4'ünün şikayete dönüştüğünü, geri kalanının ise potansiyel müşteri ya da marka araştırması yapanlar olduğunu dile getirdi.

Doğueri, "Şikayetlerin yüzde 100'üne dönüş yapıyoruz ve her konuyla ayrı ayrı ilgileniyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını önemsiyor buna yönelik çözümler geliştiriyoruz. Bunu müşteri ilişkileri alanında aldığımız ödülle taçlandırdığımız için oldukça mutluyuz. Yeni dönemde de bu vizyonla müşterilerimize kulak vermeye, onların sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Nissan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Güncel
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Loading