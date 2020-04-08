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Nissibi Köprüsü'nde koronavirüs denetimi

TÜRKİYE'nin üçüncü en büyük asma köprüsü olan Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki Nissibi Köprüsü'nde, jandarma ve sağlık görevlileri tarafından yapılan koronavirüs denetimleri havadan görüntülendi.

08.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:17
Nissibi Köprüsü'nde koronavirüs denetimi

TÜRKİYE'nin üçüncü en büyük asma köprüsü olan Adıyaman 'ın Gerger ilçesindeki Nissibi Köprüsü'nde, jandarma ve sağlık görevlileri tarafından yapılan koronavirüs denetimleri havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015 yılında açılışı yapılan ve Adıyaman'ı Hakkari, Bitlis, Siirt, Şırnak, Batman, Mardin, Van, Diyarbakır ile bağlayan Türkiye'nin üçüncü en büyük asma köprüsü Nissibi Köprüsü'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında jandarma ve sağlık görevlileri tarafından denetim yapılıyor.

Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köprü girişinde oluşturduğu uygulama noktasında sürücülere seyahat izin belgesi soruyor. Araçlarda sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında yolcu olup olmadığı kontrol ediliyor. Sağlık görevlileri ise sürücüler ile beraberindekilerin ateşlerini ölçüyor.

Ekiplerin çalışması havadan görüntülenirken, kurallara uymayan bazı sürücülere ise cezai işlem uygulandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Nissibi Köprüsü, Adıyaman, Jandarma, Gerger, Güncel
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