Niyazi Özkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP NİĞDE ÇİFTLİK belediye başkan adayı olan Niyazi Özkan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NİĞDE ÇİFTLİK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Niyazi Özkan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP NİĞDE ÇİFTLİK adayı Niyazi Özkan kimdir? BTP NİĞDE ÇİFTLİK adayı Niyazi Özkan yüzde kaç oy aldı?

Niyazi Özkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP NİĞDE ÇİFTLİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Niyazi Özkan ÇİFTLİK ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. ÇİFTLİK ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Niyazi Özkan adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

NİĞDE ÇİFTLİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.