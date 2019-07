Niyazi, plajda bardakta mısır satarak ailesine destek oluyor

MUĞLA'da iş bulamayan doğuştan spastik (beyin zedelenmesi dolayısıyla kasları kasılı kalmış) Niyazi Özserin (24), Bodrum sahillerinde bardakta mısır satarak, lise ve yüksek lisans eğitimi alan kardeşlerine destek oluyor. Her gün minibüsle Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'den Bodrum'a gidiş- geliş 240 kilometre yol kat eden Özserin'in kendi ayakları üzerinde durması takdir topluyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan yüzde 71 spastik engelli, lise mezunu Niyazi Özserin, azmi ile takdir topluyor. Maddi sıkıntılar yaşayan ailesine yük olmamak için çalışmak isteyen ve başvurduğu iş yerlerinden olumsuz yanıtlar alan Özserin'in şansı, Bodrum'da plajda yürürken değişti. Gümbet plajında annesi Sakine Koruklu ile yürüyüş yapan Özserin, bardakta mısır satanları görünce bu işi yapmaya karar verdi. Bodrum Belediyesi'ne yaptığı yer başvurusu geçen Mayıs ayında olumlu sonuçlanan Özserin, zaman kaybetmeden bardakta süt mısır satamak için seyyar araba satın aldı. Menteşe'den her gün Bodrum'a minibüs ile giden Niyazi Özserin, sıcak havaya aldırış etmeden plajda yerli ve yabancı turistlere bardağı 5 liradan mısır satıyor. Özserin, kazandığı paranın bir kısmı ile Adnan Menderes Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alan kız kardeşi Nida Özserin ile Muğla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan diğer kardeşi Olgun Özserin'in eğitimlerine destek oluyor.

Anne Sakine Koruklu, oğlunun topluma kazandırılması için mücadelesini bırakmadığını belirterek, şunları söyledi:

"İş alanında bir türlü şansı yolunda gitmedi. Kadrolu ya da özel sektörde yaptığı her iş başvurusunda tıkanıklar yaşadı. Bedensel engelli olduğu için başvuruları olumlu değerlendirilmedi. Geçen yıl plajda yürürken mısır satan kişileri gördü ve nerelere müracaat yapıldığı konusunda araştırma yaptık. Bodrum Belediyesi'ne yaptığımız yer talebi için geçen Mayıs ayında olumlu dönüş yapıldı. Muğla'dan buraya her gün 1 aydır gelip gidiyoruz. Evladımı yalnız bırakmıyorum. Tezgahta satışı kendisi yapıyor. Kazandığı parayla aile ekonomimize destek sağlıyor. Oğlum Niyazi bu işle aile ekonomisine katkı sağlarken kendi ayakları üzerinde durmayı başarıp, özgüven de kazandı. Bunun dışında kendisinin aylık 485 lira engelli maaşı var."

Anne Koruklu, kirada oturduklarını da belirterek, "Bugüne kadar, anne ve babamın desteği, boşandığım eşimden aldığım nafaka ile 1300 lira olan ev kiramızı ödeyip, geçimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle oğlumun bardakta mısır satışından kazandığı paranın bizim için maddi olduğu kadar manevi de önemi var" diye konuştu.

Sadece konuşma güçlüğü yaşayan Nizayi Özserin ise herkesin kendisini çok sevdiğini ve satışlarının iyi gittiğini söyledi. Tatilcilerden Aynur Plak Terzi de "Niyazi kardeşimle tanışmaktan şeref duyduk. İşinde başarılar diliyorum ve herkesin destek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

