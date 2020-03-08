Nizip Belediye Başkanı Sarı, 8 Mart'ta huzurevindeki kadınları unutmadı
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Huzurevi'ndeki kadınları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
08.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:40
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Huzurevi'ndeki kadınları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Huzurevinde kalan kadınlara çiçek hediye eden ve günlerini kutlayan Sarı, onlarla bir süre sohbet etti.
Daha sonra Nizip Millet Bahçesi'ne geçen Sarı, kadınlara çiçek hediye edip, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Mehmet Sarı, kadınların eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getirerek modern Türkiye'nin simgesi olduğunu belirterek, "Sevgi dolu yürekleri ile yaşamı güzelleştirerek hayatı daha yaşanabilir hale getiren, umudu yeşerten, milli ve manevi değerlerimizi yücelterek ailelerimize güç katan bütün kadınlarımıza şükranlarımı sunuyor ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Huzurevinde kalan kadınlara çiçek hediye eden ve günlerini kutlayan Sarı, onlarla bir süre sohbet etti.
Daha sonra Nizip Millet Bahçesi'ne geçen Sarı, kadınlara çiçek hediye edip, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Mehmet Sarı, kadınların eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getirerek modern Türkiye'nin simgesi olduğunu belirterek, "Sevgi dolu yürekleri ile yaşamı güzelleştirerek hayatı daha yaşanabilir hale getiren, umudu yeşerten, milli ve manevi değerlerimizi yücelterek ailelerimize güç katan bütün kadınlarımıza şükranlarımı sunuyor ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Nizip Belediye Başkanı Sarı, 8 Mart'ta huzurevindeki kadınları unutmadı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Millet Bahçeleri, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel
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