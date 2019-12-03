Haberler » Güncel » Nizip Belediye Başkanı Sarı Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Haber

Nizip Belediye Başkanı Sarı Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ankara'da temaslarda bulundu.

03.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:05Nizip Belediye Başkanı Sarı Ankara'da ziyaretlerde bulundu
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 'da temaslarda bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Orman İşleri Genel Müdürü Bekir Karacabey, Gençlik ve Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Gençlik Hizmetler Genel Müdürü Emre Topoğlu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Tanrıöver'i ziyaret etti.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu'nun eşlik ettiği ziyaretlerdeki amacının Nizip'e yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgi alarak ve fikir alışverişinde bulunmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Sarı, "Nizip için yapılacak olan her hizmetin takipçisiyiz ve ne yapılıyorsa daha yaşanılabilir ve modern bir Nizip için yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana devletimizin her kurumuyla uyum içinde çalıştık ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tek bir derdimiz var, o da değerli hemşehrilerimize ve güzel ilçemiz Nizip'e en iyi şekilde hizmet etmek ve sorunlarını çözüme kavuşmaktır." dedi.

Muammer Sarı, Mehmet Sarı, Ankara, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:33 Yozgat telefon dolandırıcılarının parolalı yeni oyununu polis çözdü - Haber
17:33 Sağlık bakanı koca, özbek hastaları ziyaret etti - Haber
17:28 Başkan Karataş'tan havalimanı tepkisi - Haber
17:28 Halk otobüsü şoförleri kan bağışında bulundu - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haberler
3.12.2019 17:36:27