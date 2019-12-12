Haberler » Güncel » Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Orman Bölge Müdürü Çiçek'e ziyaret - Haber

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Orman Bölge Müdürü Çiçek'e ziyaret

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek'i ziyaret etti.

12.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:24Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Orman Bölge Müdürü Çiçek'e ziyaret
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek'i ziyaret etti.
Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orman Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar hakkında Başkan Sarı'ya bilgi verdi.
İlçedeki orman varlığının önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise "İlçenin birçok bölgesinde ağaçlandırma yaparak yeşil alanı korumaya ve çoğaltmaya çalıştık. Bu tür çalışmalara devam edeceğiz." dedi.
Sarı, misafirperverliğinden dolayı Bölge Müdürü Çiçek'e teşekkür etti.

Cevdet Çiçek, Mehmet Sarı, Şanlıurfa, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:07 Arjantin Başkonsolosu Rivera Hatay'da - Haber
15:06 Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı - Haber
15:06 Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası (3) - Haber
15:01 Çocuklar Yardım Kampanyasıyla ısındı - Haber
15:01 Kaş'ta Akdeniz Fok'unun marina turu - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 15:09:07