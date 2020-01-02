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Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan ziyaret

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan'ı ziyaret etti.

02.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:12 Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan ziyaret
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan'ı ziyaret etti.
Sarı, Karayılan'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Mehmet Karayılan ile ilçe merkezindeki besi ve ahırlar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Mahalle aralarında yapılan besiciliğin ciddi sıkıntılara yol açtığını aktaran Sarı, "İlçe merkezinde besicilikle olan sorunları kökten çözüme kavuşturmak adına bir çalışma yapıyoruz. Şehir merkezinde artık ahır bulunması tabii ki doğru değil bunun için birlikte karar alarak istişareyle bu süreci yöneteceğiz. Bu konuda bizim arzu ettiğimiz şey organize besi alanları oluşturup esnafımızın bu bölgede daha kaliteli standartlarda hizmet verebilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.
Karayılan ise yapılan ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

Mehmet Karayılan, Mehmet Sarı, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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