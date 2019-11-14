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Nizip Belediye Başkanı Sarı gençlerle buluştu

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Nizip İlçe Gençlik Kolları Başkanlığının haftalık olağan toplantısına katıldı.

14.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:52Nizip Belediye Başkanı Sarı gençlerle buluştu
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Nizip İlçe Gençlik Kolları Başkanlığının haftalık olağan toplantısına katıldı.
AK Parti Nizip İlçe Başkanlığında İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Ataoğlu ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Sarı, çalışmalar hakkında bilgi alarak, başarı diledi.
Gençlerin ülkenin geleceği noktasında önemini vurgulayan Sarı, "AK Parti Nizip İlçe Teşkilatı, gençlik ve kadın kolları, her zaman şeffaf olmuş ve her daim vatandaşlarla iç içe olmuşlardır. Olması gereken de budur. Çünkü biz gücümüzü önce Allah'tan, sonra da milletimizden alıyoruz. Bizler hizmet için varız ve yapacağımız her hizmeti de en iyi şekilde yapmaya gayret göstererek iyinin, doğrunun ve güzelin yanında olarak gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Toplantıya, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan da katıldı.

Mehmet Sarı, AK Parti, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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