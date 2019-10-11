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Nizip Belediye Başkanı Sarı, işçilerle çorba dağıttı

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye personeline çorba dağıttı.

11.10.2019 10:14Nizip Belediye Başkanı Sarı, işçilerle çorba dağıttı
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye personeline çorba dağıttı.
Nizip Belediyesi Garaj Amirliği'ne gelen Belediye Başkanı Sarı, çalışanlarla selamlaşarak, personele çorba ikram etti.
Güne personelleriyle başlamanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Sarı, "Bizler Nizip Belediyesi olarak tüm hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek ve onların bizlerden beklediği tüm çalışmaları seri bir şekilde yapmakla görevliyiz bununda en iyi şekilde yapıldığına inanıyor tüm çalışma arkadaşlarımıza gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi

Nizip Belediyesi, Muammer Sarı, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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