Nizip Belediye Başkanı Sarı kan bağışında bulundu
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Belediyesi ile Türk Kızılayın ortaklaşa yürüttüğü "Küçük Yardımlar Büyük İşler Görür" kampanyasına destek vererek kan bağışı yaptı.
13.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:38
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Belediyesi ile Türk Kızılayın ortaklaşa yürüttüğü "Küçük Yardımlar Büyük İşler Görür" kampanyasına destek vererek kan bağışı yaptı.
Belediye Hizmet Binası girişinde gerçekleştirilen bağış alanını ziyaret eden Başkan Sarı, bağışta bulunan personellere teşekkür etti.
Daha sonra Kızılay ekibinin testlerinden geçen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kampanyaya destek vererek bağışta bulundu.
Saat 17.00'ye kadar sürecek bağışa tüm vatandaşların destek vermesini beklediğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Bir kan vererek bir can kurtarmak mümkün. Bu büyük nimeti insan olarak değerlendirmeli ve paylaşmanın güzelliğini yaşamalıyız." dedi.
Belediye Hizmet Binası girişinde gerçekleştirilen bağış alanını ziyaret eden Başkan Sarı, bağışta bulunan personellere teşekkür etti.
Daha sonra Kızılay ekibinin testlerinden geçen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kampanyaya destek vererek bağışta bulundu.
Saat 17.00'ye kadar sürecek bağışa tüm vatandaşların destek vermesini beklediğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Bir kan vererek bir can kurtarmak mümkün. Bu büyük nimeti insan olarak değerlendirmeli ve paylaşmanın güzelliğini yaşamalıyız." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Nizip Belediyesi, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel
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