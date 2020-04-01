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Nizip Belediyesi araçlar için dezenfekte istasyonu kurdu

Nizip Belediyesi yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı araçları temizlemek için dezenfeksiyon istasyonu kurdu.

01.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:44
Nizip Belediyesi araçlar için dezenfekte istasyonu kurdu
Nizip Belediyesi yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı araçları temizlemek için dezenfeksiyon istasyonu kurdu.
Her gün 08.00 ila 17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan dezenfekte istasyonunu ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı, verilen hizmeti yerinde görerek çalışmada yer alan ekibe teşekkür etti.
Hizmetten yararlanan sürücülerle de sohbet eden Sarı, virüse karşı belediye olarak önlemleri artırma adına hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"İlçemizde bulunan araçlarımızı dezenfekte etme ve vatandaşlarımızı virüs salgınından korumak için bir dezenfeksiyon istasyonu kurduk. Bu istasyonumuzda tüm araçlarımız ücretsiz bir şekilde dezenfekte edilebilecek."
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Kaynak: AA

Etiketler: Nizip Belediyesi, Mehmet Sarı, Güncel
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