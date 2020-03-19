Nizip Belediyesi koronavirüse karşı sabun dağıttı
Nizip Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sabun dağıttı.
19.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:48
Nizip Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sabun dağıttı.
Nizip Belediyesi, el temizliğine ve hijyene dikkat çekmek için belediye hizmet binası girişinde vatandaşlara zeytinyağlı sabun dağıttı.
Ayrıca ilçe merkezindeki eczaneleri, bankaları ve kamuya ait ortak kullanım alanlarını da dezenfekte eden ekipler, vatandaşlara uyarıda bulunarak temizliğe dikkat etmelerini istedi.
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, hijyen konusuna dikkat çekmek ve temizliğin önemini anlatmak için hizmet binasının girişinde vatandaşlara sabun dağıtıp el temizliğine önem verilmesi konusunda tavsiyelerde bulunduklarını kaydetti.
Nizip Belediyesi, el temizliğine ve hijyene dikkat çekmek için belediye hizmet binası girişinde vatandaşlara zeytinyağlı sabun dağıttı.
Ayrıca ilçe merkezindeki eczaneleri, bankaları ve kamuya ait ortak kullanım alanlarını da dezenfekte eden ekipler, vatandaşlara uyarıda bulunarak temizliğe dikkat etmelerini istedi.
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, hijyen konusuna dikkat çekmek ve temizliğin önemini anlatmak için hizmet binasının girişinde vatandaşlara sabun dağıtıp el temizliğine önem verilmesi konusunda tavsiyelerde bulunduklarını kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Nizip Belediyesi, Nizip, Güncel