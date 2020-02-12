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Nizip Belediyesi'nden sohbet etkinliği

Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Cenab-ı Hak'kın Kullarına İlk Mesajları" konulu sohbet gerçekleştirildi.

12.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:50Nizip Belediyesi'nden sohbet etkinliği
'in ilçesinde "Cenab-ı Hak'kın Kullarına İlk Mesajları" konulu sohbet gerçekleştirildi.
Nizip Belediyesi tarafından belediyenin Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen sohbet, katılımcılar tarafından beğeniyle dinlenildi.
İlahiyatçı Muzaffer Ceylan'ın konuşmacı olarak yer aldığı programa, bir önceki dönem Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Nizip Belediye Başkan Vekili Salih , AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan, Belediye Meclis üyeleri ve STK Temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Kur'an tilavetiyle başlayan program, konuşmacı ilahiyatçı Ceylan'ın, "Cenab-ı Hak'kın Kullarına İlk Mesajları" sunumuyla devam etti.
Programın sonunda Belediye Başkan Vekili Salih Uygur tarafından İlahiyatçı Muzaffer Ceylan'a günün anısına hediye takdim edildi.

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Kaynak: AA

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