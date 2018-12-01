Nizip Belediyesinden "Engelsiz Araç"

Nizip Belediyesi
, ilçedeki engellilere ulaşım hizmeti sağlamak üzere asansörlü engelsiz araç aldı. Belediye Başkanı Hacı
Fevzi Akdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bulunan engeli bireylerin rahat etmeleri ve toplum içerisinde yer almalarını sağlamak için yaptıkları çalışmalarda ilk olarak Engelsiz Yaşam Merkezini kurduklarını hatırlattı.
Engellilere engelsiz bir yaşam sunmak adına şimdi de ulaşım ihtiyaçları için asansörlü araç satın alarak hizmete sunduklarını ifade eden Akdoğan, şunları kaydetti:
"Engelli bireylerin gerek Engelsiz Yaşam Merkezi gerekse de yapacakları işleri halletmeleri için gelip gitme konusunda sıkıntı yaşadıklarını gördük ve bu sıkıntıyı da çözmek için çalışma yapıp onlar için engelsiz bir araç tahsisinde bulunduk. Yeni alınan bu araç engelli kardeşlerimizin büyük ölçüdeki sıkıntılarını gidereceğine inanıyorum. Bu aracımız her zaman engelli kardeşlerimizin emrinde olacak."
Abdullah Hacı,Nizip Belediyesi
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:42