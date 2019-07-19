Nizip'e stadyum ve besi bölgesi

Nizip
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçeye yapılması planlanan stadyum ve besi bölgesine ilişkin Ankara
'da ilgili bakanlıkların yetkililerini ziyaret etti.
Sarı, Gençlik ve Spor
Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'u ziyaret ederek, stadyum ve besi bölgesi projelerini görüştü.
Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretlerin seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmesi ve işlerin takibi amacıyla olduğunu ifade etti.
"Nizip ve Nizipli hemşerilerim daima hizmetin en iyisine layıktır." diyen Sarı, şöyle devam etti:
"Verdiğimiz sözlerin arkasında durarak işlerin takibini yapıyoruz çünkü bizim anlayışımızda 'seçim bitti iş bitti' anlayışı yok. Bizim anlayışımıza göre seçim bittiyse iş ve hizmetler yeni başlamıştır. Biz liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bu anlayışı gördük ve bu anlayış doğrultusunda halkımıza hizmet etmeyi ilke edindik. Bu nedenle sayın bakanlarımız, milletvekillerimiz ve bürokratlarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Temaslarımız kapsamında bizlere yakın ilgi gösteren Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, ziyaretlerimizde bizleri yalnız bırakmayan Gaziantep Valimiz Davut Gül'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e ve AK Parti Gaziantep milletvekillerimize ve bakan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum."