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Nizip Kaymakamı Şahin Mahalle muhtarlarıyla buluştu

Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe merkezinde bulunan mahalle muhtarıyla buluştuKaymakam Şahin başkanlığında Nizip Kaymakamlığı Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

23.07.2019 14:25 Nizip Kaymakamı Şahin Mahalle muhtarlarıyla buluştu
Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe merkezinde bulunan mahalle muhtarıyla buluştu
Kaymakam Şahin başkanlığında Nizip Kaymakamlığı Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen ve birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Şahin, amaçlarının mahallelerdeki sorunları, bizzat muhtarlardan dinleyerek, yerinde çözüm üretme olduğunu söyledi.
Muhtarların şikayet ve taleplerini dinleyen Kaymakam Şahin, kurum müdürlerinden de bilgiler aldı.
Muhtarlar toplantısı dilek ve temennilerle sona erdi.

Kemal Şahin, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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