Nizip Milli Eğitim Müdürü Gündeş'ten karne açıklaması

Nizip
Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, öğrencilerin karnelerindeki başarı ve başarısızlıklarının sadece onlarla ilgili olmadığını, bunların aynı zamanda velilerin de karnesi olduğunu belirtti.
Gündeş, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 49 bin 875 öğrenci ve 2 bin 552 öğretmenle 2018- 2019 eğitim öğretim yılını geride bırakacaklarını söyledi.
Karnenin amaç olmadığını ifade eden Gündeş, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimizin bugün aldıkları karnelerdeki başarı ve başarısızlıkları sadece onlarla ilgili olan bir şey değil, bu aynı zamanda velilerimizin de karnesidir. Karnesinde zayıf olan öğrencilerimiz, üzülmesin. Aileleri de çocuklarına baskı yapmasın, kızmasın. Çocuklarımızın yaz tatilinde belli aralıklarla çalışıp zayıf notlarını düzelteceklerine, ailelerimizin de çocuklarımıza yardımcı olacaklarına inanıyor. Tüm öğrencilerimize ve eğitim camiasına iyi tatiller diliyorum."