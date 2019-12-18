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Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan çalışmalarda 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile farklı hırsızlık suçlarından aranan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

18.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:02Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor
'in ilçesinde yapılan çalışmalarda 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile farklı hırsızlık suçlarından aranan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Aralık 2019 Salı günü yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Ekiplerin çalışmasın, güveni kötüye kullanmak suretiyle çalınan bir ticari araç ile ilgili üç şüpheli şahıs, motosiklet hırsızlığı ile ilgili bir şüpheli şahıs ve hırsızlık suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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