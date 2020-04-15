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Nizip'te 1 mahalle karantinaya alındı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde koronovirüs tespit edilen 55 haneli İntepe Mahallesi karantina altına alındı.

15.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:59
Nizip'te 1 mahalle karantinaya alındı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde koronovirüs tespit edilen 55 haneli İntepe Mahallesi karantina altına alındı.

İlçeye bağlı İntepe Mahallesi'nde yaşayan bir kişi hastalık belirtileri üzerine hastaneye gitti. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan hasta tedaviye alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 400 kişinin yaşadığı 55 haneli İntepe Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantina alınmasına karar verdi. İlçe Kaymakamlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemiz, İntepe Mahallesi merkezinde ikamet eden bir şahsın Covid 19 hastalığı belirtileri göstermesi ve test sonucunun pozitif çıkması üzerine, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı 55 haneli mahallemizde 15/04/2020 tarihinden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 15/04/2020 tarih ve 11 sayılı kararı ile Karantina altına alınmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca daha önce karantinaya alınan ilçeye bağlı Aşağıçardak Mahallesi ve ilçe merkezinde bulunan 29 hanedeki karantinanın devam ettiği ifade edildi.Kararın ardından mahalle giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, İntepe, Nizip, Güncel
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