Haberler » Güncel » Nizip'te '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği düzenlendi - Haber

Nizip'te "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Gazişehir Öğrenci Meclisi sosyal projeler kapsamında "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle engelli öğrencilere ve memurlara yönelik bir etkinlik düzenlendi.

02.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:11Nizip'te
'in ilçesinde Gazişehir Öğrenci Meclisi sosyal projeler kapsamında "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle engelli öğrencilere ve memurlara yönelik bir etkinlik düzenlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Nizip Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kemal Akdoğan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Nizip Engelsiz Yaşam Merkezi ve Nizip Gençlik Merkezi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda düzenlenen program ile özel öğretim öğrencileri ile engelli öğretmen ve memurların katılımıyla kahvaltı organizasyonu yapıldı. Ardından ise Gazişehir Öğrenci Meclisi üyesi öğrencileri ve misafir öğrencilerin katılımıyla "Alışveriş Becerisi Kazandırma" etkinliği yapıldı. Katılımcılar sonrasında ise ağaç dikimi, resim çizme, duvar boyama ve geleneksel oyun faaliyetleri gibi etkinliklere dahil oldu.

Programın son bölümünde ise kapalı salonunda müzik şöleni yapıldı. Misafirlere İlçe Halk Eğitim Müzik Öğretmeni İbrahim Uysal ve Rehber Öğretmeni Kalender Sezer de eşlik etti.

Program palyaço gösterisinin ardından yapılan hediye takdimi ile son buldu. - GAZİANTEP

Dünya Engelliler Günü, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:48 Çubuklu sporcuların wushu kungfu başarısı - Haber
18:48 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı - Haber
18:46 Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor - Haber
18:44 FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi, hücre evinde yakalandı - Haber
18:44 TFF Başkan Vekili ve İSO Başkanı Bahçıvan'dan ziyaretler - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:25 Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:51:29