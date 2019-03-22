Nizip'te Adalet Ormanı Oluşturuldu

Kaynak: İHA

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik hükümlüleri ve protokolün katılımıyla Nizip'e bağlı Kızılcakent mevkiinde "Adalet Ormanı" oluşturuldu.Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında başlatılan "Ağaçlandırma ve Koordinasyon" projesi kapsamında Adalet Ormanı Açılışına Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt, beraberliğinde Nizip Cumhuriyet savcıları ve hakimleri,Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, Nizip Jandarma Komutanı Resul Çot, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, Nizip Sosyal Hizmetler Müdürü Halil Şahin,Nizip Barosundan Avukat Yusuf Tepedelen, Nizip Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Zeliha Ulutaş ve personeli, Orman Genel Müdürlüğü personelleri, Nizip Cezaevi Sorumlu Başmemuru Mustafa Toktan ve Adliye personellerinin katılımlarıyla ağaç dikim faaliyet çalışmaları başlatıldı.Nizip Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik hükümlüleri başta olmak üzere Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ve protokolün katılımıyla Kızılcakent mevkinde arazi ağaçlandırıldı.Proje hakkında konuşan Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, "Adalet Bakanlığımız kendi sorumluluk alanında, kendi çalışma arkadaşlarıyla böyle bir projeye imza atıyor. Ülkemizin toplam zenginliğine katkı verecek olan bu çalışma İlçemize de bir kıymet katacak ve hepimizin de övündüğü Sadaka-i Cariye olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP