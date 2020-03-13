Nizip'te anaokulu öğrencileri fidan dikti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Waldorf ile Doğaya Dönüş" e-twinning projesi kapsamında yaklaşık 10 anaokulunun bir araya geldiği "Her Fidan Bir Can" etkinliği düzenlendi.
13.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:02
Gaziantep 'in Nizip ilçesinde "Waldorf ile Doğaya Dönüş " e-twinning projesi kapsamında yaklaşık 10 anaokulunun bir araya geldiği "Her Fidan Bir Can" etkinliği düzenlendi.
Nizip Fırat Anaokulundan Derya Olcay Çiğdemal ile Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulundan Tuğba Kaplan isimli öğretmenlerin öncülük ettiği ve Sinan Mahallesi'nde gerçekleştirilen projede 300 fidan, toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, ağaçlandırmanın ve yeşilin önemine dikkati çekerek, projede yer alan idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Etkinlikle öğrencilerin koca yüreklerine çevre bilincini, doğa sevgisini aşılamayı amaçladıklarını belirten Derya Olcay Çiğdemal ise "Doğa hayattır, doğa nefestir. Her fidan bir candır. Her can için bir fidan dikmek atalarımızın yıllarca sürdürdüğü bir gelenektir. Unutmamalıyız ki, doğa sadece ağaçtan, bitkiden, havadan ve sudan ibaret değildir. Doğanın bir parçası olan insan, doğadan uzaklaştıkça kendi canını, çocuklarının, torunlarının canını tehlikeye atmaktadır. Eğitimciler olarak bizlere gelecek nesillerin emaneti doğamıza, gelecek nesillerin gönüllerine sevgi tohumları ekerek sahip çıkmak düşüyor." dedi.
Nizip Fırat Anaokulundan Derya Olcay Çiğdemal ile Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulundan Tuğba Kaplan isimli öğretmenlerin öncülük ettiği ve Sinan Mahallesi'nde gerçekleştirilen projede 300 fidan, toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, ağaçlandırmanın ve yeşilin önemine dikkati çekerek, projede yer alan idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Etkinlikle öğrencilerin koca yüreklerine çevre bilincini, doğa sevgisini aşılamayı amaçladıklarını belirten Derya Olcay Çiğdemal ise "Doğa hayattır, doğa nefestir. Her fidan bir candır. Her can için bir fidan dikmek atalarımızın yıllarca sürdürdüğü bir gelenektir. Unutmamalıyız ki, doğa sadece ağaçtan, bitkiden, havadan ve sudan ibaret değildir. Doğanın bir parçası olan insan, doğadan uzaklaştıkça kendi canını, çocuklarının, torunlarının canını tehlikeye atmaktadır. Eğitimciler olarak bizlere gelecek nesillerin emaneti doğamıza, gelecek nesillerin gönüllerine sevgi tohumları ekerek sahip çıkmak düşüyor." dedi.
Kaynak: AA
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