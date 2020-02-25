Haberler » Güncel » Nizip'te asayiş - Haber

Nizip'te asayiş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde emniyet güçlerinin, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmada 22 kişiyi yakalandı.

25.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:16Nizip'te asayiş
'in ilçesinde emniyet güçlerinin, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmada 22 kişiyi yakalandı.
İlçe merkezinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 ayrı ev, işyeri ve motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 22 hırsızlık şüphelisini yakaladı.
Operasyonda 2017 yılında ilçe genelinde çalınan 2 adet motosiklet, 2 çalıntı araç, 1 elektronik kumar makinesi ile çalıntı eşyalar ele geçirildi.
Yakalanan 22 şüpheli arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şahıs tutuklandı.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 14:44:50