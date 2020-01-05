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Nizip'te asayiş uygulaması

Gaziantep'in Nizip ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

05.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:00 Nizip'te asayiş uygulaması
'in ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla ilçe genelinde uygulama yaptı.
Bu kapsamda 954 kişiyi sorgulayan ekipler, 111 araç ve 17 iş yerini kontrol etti, hakkında yakalama kararı bulunan iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Ayrıca üst aramasında 4 tuğra ibareli sikke ele geçirilen A.A, gözaltına alındı.
Öte yandan motor ve şase numarası silinmiş 2 motosiklet ile ilgili 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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