Nizip'te belediye personeli koronavirüse karşı bilgilendirildi
Nizip Belediyesi ile Nizip Devlet Hastanesinin ortaklaşa çalışmasıyla belediye personelleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilgilendirildi.
13.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:42
Nizip Belediyesi ile Nizip Devlet Hastanesinin ortaklaşa çalışmasıyla belediye personelleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilgilendirildi.
Konferans salonunda düzenlenen ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye başkan yardımcıları Yunus Emre Kılıç ve Hakan Avcı, birim amirleri ve çeşitli birimlerden personellerin katıldığı seminerde Nizip Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Ali Yılmaz tarafından bilgiler verildi.
Virüslerden korunmak için özellikle kalabalık ortamlarda çalışan kişilerin sık sık ellerini yıkaması gerektiğini belirten Yılmaz, öksürürken veya hapşırırken de mutlaka tek kullanımlık mendillerle ağız ve burnun kapatılması gerektiğini ifade etti.
Virüsün göründüğü bölgelere zorunlu kalmadıkça seyahat edilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, personellere çiğ ve az pişmiş hayvansal ürünlerle temastan ve tüketiminden de kaçınılması gerektiğini ifade etti.
Yılmaz, ayrıca ateş, öksürük, hapşırık ve nefes darlığı gibi durumlarda mutlaka uzman bir doktora muayene olunması gerektiğini kaydetti.
Konferans salonunda düzenlenen ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye başkan yardımcıları Yunus Emre Kılıç ve Hakan Avcı, birim amirleri ve çeşitli birimlerden personellerin katıldığı seminerde Nizip Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Ali Yılmaz tarafından bilgiler verildi.
Virüslerden korunmak için özellikle kalabalık ortamlarda çalışan kişilerin sık sık ellerini yıkaması gerektiğini belirten Yılmaz, öksürürken veya hapşırırken de mutlaka tek kullanımlık mendillerle ağız ve burnun kapatılması gerektiğini ifade etti.
Virüsün göründüğü bölgelere zorunlu kalmadıkça seyahat edilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, personellere çiğ ve az pişmiş hayvansal ürünlerle temastan ve tüketiminden de kaçınılması gerektiğini ifade etti.
Yılmaz, ayrıca ateş, öksürük, hapşırık ve nefes darlığı gibi durumlarda mutlaka uzman bir doktora muayene olunması gerektiğini kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Yunus Emre Kılıç, Nizip Belediyesi, Nizip, Güncel
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