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Nizip'te bir şüpheli bilgisayar hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bilgisayar çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

27.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:32 Nizip'te bir şüpheli bilgisayar hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı
'in ilçesinde bilgisayar çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sultan Mahallesi'nde devriye görevi yürüten Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahsı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan M.Ç, kovalamacanın ardından yakalandı.
Şüphelinin elindeki bilgisayarı inceleyen ekipler, çalıntı olduğunu tespit etti.
Yapılan sorgulamada 14 suç kaydı bulunan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, Eyüp, Güncel

Kaynak: AA

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