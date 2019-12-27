Nizip'te bir şüpheli bilgisayar hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde bilgisayar çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp
Sultan Mahallesi'nde devriye görevi yürüten Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahsı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan M.Ç, kovalamacanın ardından yakalandı.
Şüphelinin elindeki bilgisayarı inceleyen ekipler, çalıntı olduğunu tespit etti.
Yapılan sorgulamada 14 suç kaydı bulunan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.