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Nizip'te cezaevlerinden tahliyeler başladı

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı.

15.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:05
Nizip'te cezaevlerinden tahliyeler başladı

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Gaziantep 'in Nizip ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı. Tahliye edilen 420 hükümlü otobüslere binerek cezaevinden ayrıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, Nizip Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalanların tahliyelerine başlandı. Jandarma cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, yaklaşık 420 hükümlü otobüslere binerek cezaevinden ayrıldı. Tahliye olan hükümlülerin koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyarak oturdukları görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Nizip, Güncel
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