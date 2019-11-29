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Nizip'te dilenci operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde emniyet ve zabıta ekiplerince dilencilere ve hurda toplayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.

29.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:58Nizip'te dilenci operasyonu
'in ilçesinde emniyet ve zabıta ekiplerince dilencilere ve hurda toplayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.
Gaziantep- D-400 kara yolunda dilencilik yapan kadın ve çocukların, trafiği tehlikeye düşürdüğü yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nizip Belediyesi Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla, ilçe merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde vatandaşlardan para dilenen 7 kişi ile ilçe merkezinde hurda toplayan 10 kişiyi yakaladı.
Zabıta müdürlüğüne götürülerek üst aramaları yapılan dilenciler hakkında yasal işlem yapıldığını bildiren yetkililer, hurda toplamada kullanılan 10 araca ise el koyulduğunu bildirdi.

Şanlıurfa, Gaziantep, Zabıta, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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