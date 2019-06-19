Nizip'te eğitimde başarı ödülleri programı

Çeşitli spor dallarında uluslararası, Türkiye
ve bölge dereceleri elde eden Nizipli öğrenciler ile bu başarılarda pay sahibi olan öğretmenler, düzenlenen törenle ödüllendirildi.
Nizip Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen törene Gaziantep
Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin
, Karkamış
Kaymakamı Bünyamin Bilgin, Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur
, Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt
, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı
Mustafa Doktoroğlu öğretmen öğrenci ve veliler katıldı.
Oda Başkanı Mehmet Özyurt böyle anlamlı bir projenin sponsorluğunu üstlenmekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek ödül kazanan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.
Nizip Kaymakamı Kemal Şahin de projeye emek ve destek veren herkese teşekkür ederek daha sonraki yıllarda bu başarının artarak devam edeceğine olan inancını vurguladı.
Ödül töreninde katılımcılara hitap eden Gaziantep Valisi Davut Gül de, ilçede eğitim öğretime yeni bir heyecan katmak üzere düzenlenen eğitim projeleri nedeniyle Kaymakamı Kemal Şahin'e Nizip, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş'e, Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt ve gelecek dönemde sponsorluğu üstlenen Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı
'ya teşekkür ederek öğretmen ve öğrencileri kutladı.
Programın sonunda çeşitli spor dallarında 6 uluslararası, 105 Türkiye, 56 bölge, 165 il birincisi, 205 il ikincisi, 233 il üçüncüsü olmak üzere 770 başarılı öğrenciyle bu öğrencilerin yetişmesinde ve başarılarında çok ciddi pay sahibi olan öğretmenler ödüllendirildi.