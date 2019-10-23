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Nizip'te Ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep'in Nizip Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı muhtarlar toplantısı, kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.

23.10.2019 11:22Nizip'te Ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Gaziantep'in Nizip Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı muhtarlar toplantısı, kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.
Nizip Kaymakamlığındaki toplantıda, mahalle muhtarlarının mahallelerine yönelik talepleri alındı.
Toplantıya katılan kurum amirlerince muhtarların talepleriyle ilgili mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Şahin, düzenlenen toplantılara katılım sağlayan mahalle muhtarlarına teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Kemal Şahin, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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