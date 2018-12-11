Nizip'te Engelli Kursiyerlere Sertifika Töreni

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde Engelsiz Yaşam Merkezinde kurslarını başarıyla tamamlayan engellilere sertifikaları verildi. Nizip Belediyesi
Engelsiz Yaşam Merkezince çeşitli dallardaki kursların sona ermesiyle sertifika töreni düzenlendi.
Törende konuşan Nizip Kaymakamı Kemal Şahin
, kursiyerlerin bir yıl boyunca katıldıkları kursların sonunda hak ettikleri sertifikaları alacağını söyledi.
Kurslara katılarak medeni cesaret gösteren Engelsiz Yaşam Merkezinin tüm üyelerine teşekkür eden Şahin, "Sertifikaların engelli bireylerimize yeni kapıların açılmasına vesile olacağını ümit ediyorum. Her zaman engellilerimizin yanındayız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçen yıl açmadığımız kursları bu yıl açacağız ve engellilerimizi yeni kurslarla tanıştıracağız." dedi.
Konuşmanın ardından Kaymakam Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve Nizip Engelliler Derneği Başkanı Abdürrezzak Pamuk ile engellileri masalarında ziyaret ederek kursiyerlere sertifikalarını verdi.
11 Aralık 2018 Salı 11:46